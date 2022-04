Charleroi: les stages sportifs gratuits attirent toujours plus de monde

Même si la crise du Covid a limité les activités, il a été réalisé un grand travail afin d’offrir à tous les jeunes carolos l’occasion de s’essayer à un sport quel qu’il soit. "Nous avons mis en place des partenariats avec des clubs de la région afin de pouvoir proposer aux jeunes de pratiquer un sport qu’ils continueront peut-être par la suite" , explique-t-on du côté du cabinet de Karim Chaïbaï.

Au total des deux semaines de vacances, ce sont plus de 200 enfants qui ont pu faire du sport gratuitement. "Nous avons cherché à proposer des sports variés. Cela va du basket au foot américain ou encore le tennis en passant par la boxe et le vélo au vélodrome de Gilly. De cette manière, nous pouvons proposer des sports que certains ne peuvent pas pratiquer car cela demande un certain investissement de départ comme le vélo ou le tennis par exemple. L’aspect financier ne doit pas être un frein pour les enfants."

Cette année, pour la première fois, le service des sports a mis en place son premier stage gratuit comportant du vélo et de la boxe avec la collaboration d’Alex Polizzi.

Au terme de l’année 2022, une centaine de stages gratuits auront été proposés par les acteurs sportifs des cinq districts de Charleroi.