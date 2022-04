La foire de Pâques de Charleroi s’installe à Caterpillar

Sur le site de Caterpillar, le compte à rebours est lancé: les soixante attractions de la foire de Pâques sont en cours de montage. Une foire comme Charleroi n’en a plus connu depuis au moins quatre ans, assurent Thomas Delforge et Steve Van Bellinghem qui dirigent la manœuvre. Tout doit être prêt pour l’ouverture de ce week-end, sous le soleil. "Pour accueillir le public, nous allons mettre les petits plats dans les grands" . Clowns, magiciens, grimages pour enfants et orchestre: une véritable fête s’annonce, ce samedi 16 avril, à partir de 14 heures. La foire restera trois semaines sur place. Près de 200 ouvriers et forains s’activent actuellement à l’installation des manèges et du back-office. "Il a fallu tirer plus d’un kilomètre de câbles électriques, raccordés en basse et en haute tension aux anciens halls industriels. Nous avons également imaginé un système de plomberie pour alimenter le champ de foire en eau potable. Nous n’avons reçu le feu vert de la Soresic (société gestionnaire du domaine) qu’il y a quelques semaines. Elle voulait s’assurer de la faisabilité du projet, sans porter atteinte à l’activité des concessionnaires et à la sécurité de leurs infrastructures et stocks."