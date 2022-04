Jumet : lifting réussi pour l'ECEPS

Après deux ans de chantier forcément marqués par les rebondissements de la pandémie, ce grand lifting est désormais terminé. Les estimations prévoient une économie d’environ 32% sur la facture annuelle d’électricité et de pas moins de 75% sur la facture de gaz. Ce sont quelque 96,5 tonnes de CO2 qui ne seront plus rejetées par an. Le montant des travaux effectués avoisine les 4 millions d’euros.

L’échevin de l’Énergie, de la Transition écologique et des Bâtiments, Xavier Desgain, se réjouit de l’aboutissement de ce dossier: "Le cachet préservé mais modernisé du bâtiment est une réussite incontestable qui va redonner un lustre particulier à une école dont les missions s’inscrivent dans l’ADN de notre ville au très riche passé industriel. La rénovation énergétique n’est plus à vanter, la flambée des prix de l’énergie est connue de tous et démontre à quel point il est devenu vital pour une ville de maîtriser au mieux ses dépenses en la matière" .

De son côté, Julie Patte, échevine de l’Enseignement, souligne, en conclusion: "C’est une excellente nouvelle pour les équipes éducatives car les conditions de travail vont, elles aussi, être largement améliorées. Nos enseignants vont pouvoir désormais exploiter à fond tous les locaux disponibles" .