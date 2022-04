Après les trottinettes électriques en flotte libre, ce sont donc les vélos qui pourraient embrayer. La Ville de Charleroi veut développer ce service. "Mais avant tout, il faut créer les conditions et un cadre adaptés à cette offre , observe l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain. Cela demande de faire évoluer notre charte de micromobilité" .

Charleroi va s’inspirer et s’appuyer sur ce qui existe dans d’autres villes du pays pour accueillir un ou des opérateurs, et prévenir les dérives et conflits d’espaces entre les usagers sur le domaine public. Cela s’est passé notamment dans les zones où la location de trottinettes en libre accès avait été étendue. En octobre dernier, le conseiller d’opposition Jean-Noël Gillard (DéFI) avait interpellé l’échevin sur les dérives constatées à Marcinelle. Circulation piétonne entravée, problèmes de sécurité routière, passages privés et entrées de parking obstrués… Concessionnaire pour l’exploitation des engins, Dott avait été rappelé à l’ordre. Il s’agissait de repréciser les emplacements de parkings de trottinettes et marquer ces derniers de manière plus visible. La Ville souhaitait aussi que les sanctions infligées par l’opérateur aux utilisateurs indisciplinés soient majorées pour qu’elles soient un véritable instrument de dissuasion. Ou de persuasion. Rappelons également qu’une charte n’est pas un document opposable dans le cadre d’un conflit. Desgain rappelle qu’un appel d’offres avait été lancé l’an dernier pour que la Ville acquière des vélos électriques et les propose à la location par l’intermédiaire d’acteurs locaux. Si trois prestataires s’étaient manifestés, ils avaient répondu qu’ils ne pouvaient annoncer de délais de livraison raisonnables. Aucun marché n’a été relancé depuis, mais le projet n’est pas abandonné. L’échevin indique que Dott dispose de ce service déjà mis en place dans d’autres villes. Il pourrait être offert à Charleroi. Mais pour que ce soit fait, il faut commencer par revoir et adapter la réglementation, afin de mettre des garde-fous. On commence à y réfléchir.