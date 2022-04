Sur la piste d’un trésor qui sauvera Gosselies

Voilà, en quelques mots, l’aventure à laquelle sont conviés petits et grands, dans le cœur de la cité des Casseroles, par les équipes de l’Espace citoyen. Sur base d’enveloppes cachetées, à la poursuite de macarons violets disposés à des endroits stratégiques de l’espace public, il s’agira de résoudre de petites énigmes et de se plonger dans le passé plus ou moins récent de Gosselies afin de boucler le parcours. "Il y a plus ou moins cinq kilomètres de promenade, avec douze arrêts, pour une expérience qui dure plus ou moins deux heures" , résume Mathilde Lecocq, animatrice à l’Espace citoyen et co-conceptrice de ce jeu de piste inédit intitulé "Le secret du vicomte".

Les créateurs de tout crin le savent: les contraintes peuvent devenir de vrais moteurs d’inventivité. Et c’est dans une certaine douleur que "Le secret du vicomte" a vu le jour: "Nos actions en tant qu’Espace citoyen sont pensées à hauteur des collectivités et des quartiers, toutes nos initiatives sont issues des réalités constatées sur le terrain , explique Éliane Beguin, responsable de l’Espace citoyen. Et lorsque les confinements dus à la pandémie nous ont forcés à fermer nos portes et à ne plus pouvoir mener nos missions, nous avons cherché de nouvelles façons de susciter la convivialité et de resserrer le lien social" .

Hier, le président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe est venu tester le début de l’aventure, dans les rues de Gosselies. Tout le matériel pour jouer est fourni à l’accueil de l’Espace citoyen, au 6 de la rue Marcel Creusiaux, en contrepartie d’une caution symbolique. C’est que la "mallette de l’enquêteur" est fournie: "Il y a une carte pour se repérer, au cas où. Il y a les enveloppes fermées et numérotées, qu’il faut ouvrir selon la progression de l’histoire et un calepin qui permet de résoudre les énigmes" , énumère Mathilde Lecocq tandis qu’Éliane Beguin insiste: "Nous ne voulions pas d’un jeu de piste par application sur smartphone, c’est important pour nous d’avoir ce contact avec les citoyens et de pouvoir collecter leurs retours sur l’expérience vécue" . Si Le Secret du vicomte séduira plus rapidement les habitants de Gosselies et de Jumet, le jeu de piste est accessible à tous les Carolos, voire les citoyens de plus loin…