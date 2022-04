Charleroi: un plan pour mettre l'artisanat à l'honneur

Pour mettre en avant tout cela, une stratégie a été mise place en collaboration avec divers acteurs de terrain comme Charleroi Centre-Ville qui est également initiateur de projets. "L’objectif est de déployer un plan de développement de l’artisanat local sous toutes ses formes, depuis la définition du projet de l’artisan jusqu’à la commercialisation de ses produits ou réalisations. Ce plan comprend plusieurs grands axes comme booster l’accompagnement des artisans, augmenter les canaux de vente et développer la promotion des artisans. Il s’agit d’un chantier neuf et d’envergure, mais qui s’appuie sur les forces en présence notamment Composite, le Comptoir des ressources créatives (CRC), Charleroi Centre -ville, le Bureau du commerce ou encore Vins et gourmandises" , explique Babette Jandrain. Pour ce faire, un budget de 20000 € a été dégagé pour l’année 2022.

Concrètement, cela se traduit par un développement de la promotion des artisans locaux. Cela passe par la création d’un comité dans lequel on trouvera des artisans de tous horizons destinés à mettre en place des projets spécifiques. Par exemple, un label carolo permettra de promouvoir les créations et les productions locales auprès des commerces, dont l’horeca. Différents canaux de communication auront pour mission de sensibiliser à l’artisanat local. Parmi ceux-ci on trouve 6000.be, Charleroi métropole ou encore Charleroi Mag.

Désormais les Big Five seront aussi une vitrine de choix pour promotionner cet artisanat régional. On trouvera donc une zone "artisans" lors de la prochaine Brocante des quais, la vente de boissons locales aux Quartiers d’été ainsi qu’au Village de Noël et l’organisation d’un Village de produits de bouche lors des Fêtes de Wallonie. Bien entendu, l’utilisation du Carol’Or sera privilégiée. Les canaux de vente seront également multipliés.

À côté de la mise en évidence de l’artisanat local lors des Big Five, seront organisés sur le Quai Rimbaud et la Placerelle les "vendredis de l’Artisanat". Ceux-ci se dérouleront tous les 3evendredi du mois, de 17 à 22h, de mai à septembre.

Un grand marché annuel des artisans sera aussi organisé par la Ville de Charleroi en collaboration avec le comité des artisans. Cette année il aura lieu le 19 novembre 2022.