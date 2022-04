Charleroi: sécurité renforcée pour les événements folkloriques

Dans le dernier bulletin des questions écrites du Conseil communal, le conseiller PTB Thomas Lemaire avait demandé des précisions à l’échevine sur les procédures existantes. Actuellement, tout organisateur d’événement est tenu d’obtenir une autorisation pour pouvoir mettre son activité en œuvre. "Une évaluation des risques est effectuée par la Cellule d’Analyse des Événements (CAE) qui regroupe des représentants de la Police, des pompiers, de la planification d’urgence, de notre département Event, etc. en présence des porteurs du projet." , développe l’échevine de tutelle.

Les grosses manifestations de type carnaval de Charleroi ou Tour de la Madeleine font l’objet d’un encadrement de la Police et d’un dispositif de balisage, en vue de prévenir les accidents. Un véhicule tampon avec gyrophare vient ainsi "fermer" le cortège. Pour les plus petits événements, un dispositif semblable va entrer en vigueur. Cela concerne la 160eCavalcade de Marchienne, le défilé historique et commémoratif de 1815, la journée vénitienne, la sortie anniversaire de la société royale de Marine belge, la procession de sainte Rita, les soumonces des gilles des amis jumétois, le carnaval de Jumet et le Tour de la Madeleine, où les mesures de sécurité seront renforcées.

Parce que le mieux n’est jamais l’ennemi du bien dans ce domaine. Babette Jandrain suggère de relancer les formations gratuites de la Police à l’intention des signaleurs. Le projet est à l’étude. "D’autres pistes doivent être explorées" , ajoute-t-elle. Ce sera au menu d’une réunion annoncée pour la deuxième semaine des vacances de Pâques, ou au plus tard la suivante. Une vingtaine d’activités folkloriques figurent à l’agenda de Charleroi. Il faut y ajouter les événements sportifs de type 10 miles, les parades de Noël et sorties Halloween.

Bref, autant de rendez-vous qu’il faut s’efforcer de soustraire aux risques qui ont semé la mort voici quelques semaines dans la région du Centre. "Aucune concession ne sera faite sur ce point." , conclut l’échevine.