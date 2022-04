Charleroi : davantage de réparations de nids-de-poule effectuées en 2022

Pour réparer les nids-de-poule, la Ville de Charleroi a augmenté de 60% ses stocks d’hydrocarboné à chaud et à froid. Dans une réponse écrite au conseiller Maxime Felon (PS), l’échevin Éric Goffart (C + ), en charge de la voirie, indique que 1150 tonnes de matière ont été commandées pour l’année 2022, 800 à chaud et 350 à froid. En 2021, les services en avaient épandu 714 tonnes pour réduire les risques d’accident et d’avarie sur les 660 kilomètres de rues sous gestion communale.