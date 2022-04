Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos interroge l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain (Écolo), sur chacun de ces deux faits, pour en identifier les causes. Plus largement, il souhaite obtenir des chiffres sur le nombre de constats d’infraction effectués par la police de la route pour défaut d’assurance, défaut de permis de conduire, défaut de contrôle technique et défaut d’immatriculation.

Retour sur deux accidents

Le premier accident survient en début de soirée à Dampremy, sur la route de Mons.Une jeune femme qui vient de s’engager sur un passage pour piétons est surprise et fauchée par un véhicule. Les conditions de visibilité et d’éclairage sont bonnes. Le conducteur n’est pas positif au test d’alcoolémie. Les circonstances de ce sinistre sont toujours à l’analyse.

Quatre jours plus tard, c’est dans la rue de la Victoire, à Roux, qu’un piéton de 26 ans est percuté à son tour alors qu’il traverse la route. Il fait nuit, l’éclairage public fonctionne, le revêtement est humide. Il semble que la victime qui passait entre deux voitures ait été cachée à la vue du conducteur. Là aussi des investigations sont en cours.

Défaut de contrôle technique: + 20%

Quant aux infractions recensées par la police sur la zone, elles sont relativement stables: 980 défauts d’assurance ont été constatés en 2021, soit un peu moins de trois par jour en moyenne. On en était à 1151 les deux années précédentes: le résultat marque un recul de près de 15%. Pour les défauts de contrôle technique, 1548 PV ont été établis, contre 1255 en 2020 et 1395 en 2019. La hausse est de près de 20%. Pour les défauts de permis, la police en a recensé 1001, très légèrement plus que les années précédentes. Enfin, les défauts d’immatriculation ont concerné 1668 véhicules, ce qui représente un peu moins de 5 par jour.