Nouveau défilé pour Moyra-b

Avec son humour décalé, son imagination et son énergie débordante, Maeva Bohy a créé sa propre marque de vêtements tout aussi originale intitulée Moyra-b. En 2017, son rêve d’enfant devenait réalité, grâce au soutien du StudentLab, de Full TV et de Mon projet pour Charleroi qui lui ont permis de monter son entreprise. Sa marque se démarque par son concept pétillant. S’inspirant de ses voyages et son amour de la vie, ses créations, tantôt épurées, tantôt colorées, reflètent sa philosophie."Je propose des pièces uniques et respectueuses de l’environnement. Pour cela, je m’inspire de l’art de faire du neuf avec de l’ancien, ce que l’on appelle l’upcycling", explique Maeva Bohy qui a eu un déclic durant son adolescence, portée par sa hantise du gaspillage.