Elle avait découvert avoir été violée par deux vidéos: deux ans de prison ferme pour son bourreau

Quatre mois plus tard, c’est grâce à l’existence de deux vidéos que la jeune femme a découvert le pire: elle a été violée par Émilien. Elle a aussi pu comprendre ce qu’il s’était passé grâce à l’ex-compagne d’Émilien. Cette dernière a ainsi averti la victime après avoir reçu les deux vidéos envoyées par son ex après la rupture et après avoir recherché son identité sur les réseaux sociaux. " Il avait offert le GSM de sa victime, qui était resté à son domicile, à sa compagne de l’époque. Après la séparation, il lui a envoyé un message: "ton téléphone, bébé", suivi des deux vidéos. C’est comme ça qu’elle a fait le lien entre le GSM offert et les vidéos ", précisait MeJean-Philippe Mayence, partie civile.

Pour le parquet et la partie civile, il était clair que la jeune femme avait été sexuellement abusée. Comme le prouvaient les deux vidéos… Émilien, lui, niait farouchement ne pas avoir obtenu le consentement de Flavia et ne remettait nullement son comportement déviant en question. " Si elle avait vraiment voulu que j’arrête, je pense qu’elle se serait rhabillée et elle serait partie. Vous savez, parfois quand on dit non, ça ne veut pas toujours dire ça. " Effarant…

Une peine de 5 ans de prison avait été sollicitée par le substitut Brichet contre le prévenu. La défense, via MeFabian Lauvaux, avait plaidé un acquittement en égratignant l’attitude du ministère public et de l’ex-compagne envers son client, tout comme l’enquête menée de manière catastrophique. En vain: mercredi matin, Émilien a écopé de 4 ans de prison avec un sursis simple partiel de 5 ans pour la moitié de la peine.