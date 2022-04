Charleroi: des aides communales «énergie» mises en place pour les habitants

"Notre commune a la chance de disposer d’une maison de l’Énergie" , rappelle le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, qui enchaîne: "Tout citoyen peut s’y adresser pour obtenir soit des conseils avisés de tuteurs énergie afin de réduire ses consommations et le montant de ses factures, soit pour décrypter et comprendre ces dernières ou encore pour se faire aider dans ses démarches administratives avec les fournisseurs. En cas de difficulté de paiement, la maison de l’Énergie peut intervenir."

Ce service est offert à tous les habitants, au-delà des bénéficiaires du revenu d’intégration ou d’aides ponctuelles. Beaucoup de ménages wallons l’ignorent, mais ils sont éligibles à l’octroi du tarif social. Celui-ci leur offre une diminution de 30% sur les prix de l’électricité, et de 60% sur le gaz. "Au CPAS, des dispositions avaient déjà été mises en œuvre pour faire face aux difficultés financières pendant la période de pandémie" , rappelle Philippe Van Cau.

Pour l’achat de mazout, pellets et charbon, 188 familles ont obtenu des aides depuis le début de l’année, à hauteur de 90031 euros. Cela représente une hausse d’environ 20% par rapport à 2021. Sur base d’une analyse sociale, des interventions plus structurelles peuvent être octroyées, que ce soit au travers du Fonds Énergie fédéral (électricité et gaz) pour lequel 197 ménages ont déjà été aidés depuis ce premier janvier, à hauteur de 105000 euros, ou le fonds social chauffage pour les factures de mazout et de propane – 1197 demandes d’aide – pour 102000 euros, plus du double de 2021.

En charge de la Transition, l’échevin Xavier Desgain s’emploie à favoriser les investissements économiseurs d’énergie, avec des avances à zéro pourcent d’intérêt accordées via le dispositif Charl’Isol. Des toutes boîtes ont été distribués pour en informer la population.