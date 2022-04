Pouvait-on s’attendre à si peu de danger pour le portier olympien ce soir face au leader?"Notre équipe a fait le travail et Dessel est venu jouer le nul qui lui convenait. Nous avons joué notre jeu, pour les mettre en difficulté et il n’a manqué qu’un but au final, pour l’emporter. C’est une de nos prestations les plus complètes dans le niveau de jeu, il n’a manqué que la concrétisation. Il reste cinq matches, cinq finales pour rester dans le Top 4."