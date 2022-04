Gosselies n’a joué qu’une mi-temps

Arbitre: M. Martinez-Anes.

Cartes jaunes:Lufimbu, Van Haesbroeck, Meo, Lella.

Carte rouge:Lella (79e).

Buts:Gueye (0-1, 16e), Mbenti (1-1, 20e; 1-4, 73e), Eyenga Lokilo (1-2, 48e), Tshibay (1-3, 54e; 1-5, 86e).

CROSSING SCHAERBEEK:Van Den Eynde (82eBrandon Nsingi); Ade Bandama, Op ‘T Eynde, Verdeyen, Muray Belesi; Mabika (75eChris Mpati), Diallo, Lufimbu (45eTshibay), Eyenga Lokilo; Mbenti (82eHamid), Gajanovic (79eKalifa).

GOSSELIES: Fernez; Santinelli (73eKudiangana), Bollens, Lella, Kourouma; Meo (75ePassalacqua), Bellia (77eBennekens), Van Haesbroeck; Boumediane (68eNoa), Gueye, Thibaut.

La partie avait bien débuté pour le matricule 69 grâce à l’ouverture du score de Gueye après un quart d’heure. Dans une première mi-temps engagée, les Gosseliens faisaient presque oublier le fossé au classement entre les deux équipes, et ce malgré l’égalisation de Mbenti."L’entame de match était bonne,réagissait Gianni Gianfrancesco, T3 des Jaunes et Rouges.On était bien en place. C’est compliqué d’expliquer ce changement de tempo en deuxième mi-temps."

Revenu des vestiaires, le RGS ne s’attendait pas à couler à ce point au cours du match. Après le but d’Eyenga Lokilo (2-1), les visiteurs du jour s’éteignaient petit à petit pour afficher un score lourd de 5 buts à 1 au coup de sifflet final. Une gifle qui passait logiquement mal dans les rangs des principaux concernés.

"C’est une énorme déception. Des détails ont fait que le score s’est aggravé et puis on a coulé. On n’a pas su réagir comme il le fallait après le 2-1. On va travailler en semaine, pour entamer le match de Stockel correctement. On doit aller chercher quelque chose là-bas, on n’a pas le choix. Tant que le championnat n’est pas terminé, on fera ce qu’il faut pour rester dans cette D3."