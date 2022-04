Courcelles se rapproche du titre!

Thuin 2 – Roselies 2

À domicile, les Thudiniens n’ont pas trouvé la solution pour faire la différence. Contre une équipe de Roselies qui a de la ressource, ils ont dû se résoudre à partager l’enjeu.

Estinnes 3 – Froidchapelle 1

Habets, Duquesne et Thibaut ont trouvé le chemin des filets pour le compte d’Estinnes. À la maison, les visités ont su éviter le piège d’une équipe de Froidchapelle qui termine la saison en roue libre.

Trivieres 6 – Ransart 1

À l’extérieur, les Bordeaux n’ont pas su rivaliser face à une équipe de Trivieres qui retrouve des couleurs au fil des semaines.

Anderlues 3 – Frasnes 0

À domicile, les Bourlettis ont su sortir une grosse prestation pour venir à bout du dauphin de la série. Pour les Frasnois, le titre s’éloigne au fil des semaines.

Courcelles 4 – Beaumont 2

Les Coqs filent assurément vers le titre. Avec cette nouvelle victoire, ils creusent encore un peu plus l’écart avec les Frasnois. Les Courcellois ont trouvé les ressources pour venir à bout d’une équipe de Beaumont qui surfait sur son succès arraché face à Trazegnies la semaine passée. Avec ce retour et la victoire des Corbeaux, les Macarons restent menacés par la relégation. Devienne, Fiore (2) et Mirante ont trouvé le chemin des filets pour les Courcellois. Si les Coqs battent Mont-sur-Marchienne la semaine prochaine et que Frasnes courbe l’échine, Courcelles sera champion.

Erpion 4 – Gerpinnes 3

Dans un match au sommet, Erpion a trouvé les ressources pour prendre le meilleur sur Gerpinnes. Malgré une belle envie, les hommes de Giuseppe Di Maggio ont dû se résoudre à courber l’échine. Le match fut âprement disputé entre deux des belles équipes de la série.

Jumet 0 – Bracquegn. 0

À la maison, Jumet a dû se contenter d’un petit point face à une équipe de Bracquegnies qui a vendu chèrement sa peau.