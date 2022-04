BSCA : nouvelle ligne vers la Brive et la Vallée de la Dordogne

Un coup d’œil par la fenêtre, dans ce bâtiment de l’Aéropôle, ce vendredi matin, pour constater l’importante chute de neige et les trois représentants de la "Vallée Dordogne" l’affirment:"Il fait meilleur chez nous, même si le climat est loin d’être la seule raison de nous rendre visite". À cheval sur les régions d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, partagée entre les départements du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne, la vallée de la rivière du même nom est désormais directement reliée au Pays de Charleroi, via deux vols par semaine, opérés par Ryanair, au départ de BSCA et de Brive airport-Dordogne Valley."Le lundi à 18h45 et le vendredi à 12h25, c’est idéal autant pour un midweek que pour un week-end dans cette jolie région. Nous sommes évidemment heureux de cette nouvelle ligne", souligne la responsable communication de l’aéroport carolo.