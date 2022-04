Appel de la MPA Charleroi aux initiatives citoyennes

La Ville et la Maison de la participation et des associations relancent l’appel à projets des initiatives citoyennes pour ce premier semestre 2022. Les dossiers complets doivent être introduits en ligne avant ce 30 avril. Les citoyens pourront voter via Internet, du 16 mai au 15 juin. Les lauréats seront annoncés le 17 juin et les projets devront être réalisés avant le 31 décembre 2022. Les associations de fait peuvent prétendre à une subvention de 2500€, les ASBL lauréates peuvent recevoir jusqu’à 10000 €. Tous les documents nécessaires à la confection d’un dossier de candidature complet sont consultables sur le sitewww.charleroi.be.