Rockerill : l'expo annuelle des Têtes de l'art à Charleroi

Depuis une quinzaine d’années, le collectif des Têtes de l’art est partie prenante du projet global du Rockerill. Et avec le passage en code jaune et le relâchement des mesures sanitaires, la joyeuse troupe peut à nouveau inviter le public le plus large, à sa grande exposition annuelle. Cette édition 2022 est intitulée "C’est la Providence qui les envoie" et, comme le rappellent les Têtes de l’art elles-mêmes:"Nos expositions sont toujours l’occasion de découvertes. Sans ligne directrice commune, nous voulons créer à chaque fois une explosion visuelle hors normes. Les techniques présentées, les volumes, les matières et les styles se mixent dans une forme de naturel improvisé".