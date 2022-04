Charleroi: un statut Facebook acte la fin de leur relation, il roue de coups sa compagne et arrache son iPhone

Quentin admet d’emblée avoir " pété les plombs", le 8 février dernier, en rouant de coups sa compagne. La cause? Une accumulation de plusieurs contrariétés, mais surtout un changement de statut sur Facebook et la fin de la relation avec la victime. " Il a été invité à prendre ses affaires par la victime. Mais il a râlé et l’a frappé à plusieurs reprises. La violence du prévenu a recommencé de plus belle lorsqu’une amie de sa compagne est intervenue sur place", confirme le parquet.