Charleroi : la précarité des jeunes au cœur d’une campagne syndicale

Dans ce contexte, la fédération CSC de Charleroi Entre-Sambre-et-Meuse a repris et intensifie ses actions de sensibilisation et d’information sur le terrain."Nous les avons concentrées sur les campus de la Haute école Louvain en Hainaut (HELHa) et de la Haute école provinciale Condorcet", explique Flavio Ciraudo, permanent Jeunes CSC.

Flavio Ciraudo, quel est l’historique du stage d’insertion? Comment est-il apparu et comment a-t-il évolué?

Il résulte de deux phases de détricotage du filet de sécurité sociale des jeunes. En 2011, le gouvernement Di Rupo signe l’acte 1 en limitant dans le temps la durée du droit à une allocation. Quatre ans plus tard, l’exécutif Charles Michel va plus loin: il en exclut les plus de 25 ans, sauf s’ils sont en formation en alternance. Depuis lors, cette politique a fait 75000 victimes, selon nos estimations. Et des dizaines de milliers de jeunes qui sortent des études sont privés de revenus pendant 310 jours.

Quels sont les objectifs poursuivis?

Budgétaire, avec une réduction des dépenses sociales, et statistique, avec une diminution des chiffres du chômage, car les jeunes en stage d’insertion ou exclus sont invisibilisés. Comme l’a écrit la Banque nationale de Belgique dans son rapport 2019, ces mesures n’ont qu’un impact marginal sur le marché du travail. On voudrait nous faire croire le contraire, mais les chiffres le démentent!

À combien s’élève l’allocation d’insertion?

Elle se situe en dessous du seuil de pauvreté, soit 535 € pour un cohabitant et 1090 € pour un isolé. Pour en bénéficier, le demandeur doit avoir accompli son stage d’attente avec deux évaluations positives, confirmant ses démarches de recherches actives d’emploi.

Et si le jeune a passé l’âge limite des 25 ans?

Il n’a théoriquement plus droit à rien, sauf cas particulier. Théoriquement, car les tribunaux ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Nous invitons les jeunes frappés d’une exclusion à prendre rendez-vous au service juridique de la CSC en vue de l’ouverture d’une procédure. Les procès sont gagnés dans quasi tous les cas. Beaucoup de jeunes ignorent ou méconnaissent leurs droits. D’où l’utilité de nos actions.

Les jeunes sont-ils les premières victimes de la crise?

Souvent, oui. Et c’est normal: 70% des intérimaires ont moins de 35 ans, comme deux tiers des bénéficiaires du revenu d’intégration. Il est aussi établi que les jobistes représentent quelque 60000 équivalents temps plein dans notre pays. Avec la crise sanitaire et l’exclusion du droit au chômage temporaire sur un marché du travail chamboulé, ils se sont pris la double peine!

Comment allez-vous à leur rencontre?

En agissant là où ils sont menacés, à commencer par les campus. À Charleroi Métropole, nous nous concentrons sur ceux de la HELHa et de Condorcet. Nous venons d’y mener des opérations cornets de pâtes cette semaine, après avoir organisé une distribution de kits de survie quelques jours auparavant. Nous les invitons également à remplir un questionnaire afin de les éclairer sur ce qui les attend au terme de leurs études.

Où se situe la région de Charleroi Métropole par rapport au reste de la Wallonie?

Le nombre d’inscrits en stage d’insertion progresse plus rapidement qu’ailleurs. Dans les arrondissements de Charleroi, Thuin et Philippeville, la population a augmenté de 25% contre 19% en moyenne dans le sud du pays. Nous en sommes d’autant plus inquiets.

Quelles sont les revendications des jeunes CSC?

Elles se résument en trois points. Primo, étendre de cinq ans l’accès aux stages, soit de l’âge de 25 à celui de 30 ans. Ensuite, limiter la durée de l’attente à 75 jours plutôt que 310. Enfin, tertio: supprimer la limitation de la durée aux allocations d’insertion. Une campagne est menée au niveau national, mais nous la déclinons à travers des initiatives locales. L’affiliation auprès des Jeunes CSC est gratuite pour les moins de 25 ans en stage d’insertion, en apprentissage ou encore aux études.