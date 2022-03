Polémique autour d'une dépense minime

À l’échelle du budget communal qui s’élève à plus de 400 millions d’euros, la dépense -120 euros- est anecdotique. Mais elle prend une dimension politique non négligeable quand on découvre son affectation. Cette dépense qui apparaît dans la comptabilité de 2020 de l’agence de rénovation et de revitalisation immobilière et sociale de Charleroi (ARRIS, en abrégé) sert en effet au paiement d’un abonnement de parking. Et pas n’importe lequel: celui de la directrice qui bénéficie d’une voiture de fonction et d’une carte de carburant.