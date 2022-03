Farciennes 3 - Marbaix 3

Les Farciennois font la grimace. "On menait 2-0 et 3-1 donc forcément ce résultat ne nous plaît pas, commente le président farciennois, Islam Demir. Mais Marbaix s'est vraiment bien battu jusqu'au bout et mérite son point". Les buts de Serdar (2) et Dogan n'ont donc pas suffi. Gilson, Gorniak et Binard ont fait le nécessaire pour maintenir Marbaix à flots. "On est très satisfait car on a eu affaire à une P2, très clairement", commente Jérémy Motte, l'entraîneur marbaisien.

Goutroux 5 - St Amand 0 [fft.]

Comme au match aller, St Amand a déclaré forfait contre Goutroux. "Cela ne nous arrange pas car on va avoir des suspendus dans un match important contre Frasnes", regrette Christophe Barrit, l'entraîneur local.

Monceau 1 - Frasnes 8

Nouveau carton des Frasnois avec un festival de Baugnet (5), Vandoorsalert, Lerbrun et Tricot. "C'était important de beaucoup marquer car on rencontre ensuite Goutroux", commente Matthieu Van Yperzeele.

Mellet 1 - Flaches 0

Surprise pour les Gerpinnois qui s’inclinent face à Mellet.

Nalinnes 0 - Baulet 4

Baurain (2), Van Kerkhove et De Simone ont assuré le succès des co-leaders. "Baurain a répondu présent. Mes joueurs m'avaient demandé de lui faire confiance. Il a fait les entraînements nécessaires et montré son sérieux", se réjouit Aurélien Chantinne, le coach bauletois, ravi de voir ses troupes repartir de l'avant.

Aiseau 0 - Châtelet 2

"On s'est mis au niveau de l'adversaire. On ne retiendra que la victoire", souligne l'entraineur de Chatelet. Vissenackens et Thys sont les buteurs.

Jamioulx 1 - Gilly 5

Belle prestation des Gilliciens face aux coriaces Jameloviens. « Dans ce championnat, chaque semaine est importante, commente Yassin Saruhan. On ne fait pas une croix sur le titre mais on vise clairement le tour final. » Diallo, Merdji (2), Saruhan et Cigdem sont les buteurs.