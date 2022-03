Froidchapelle 1 - Jumet 1

Dans un match âprement disputé, Jumet était le premier à trouver la faille. Mais cet avantage était de courte durée. Malgré plusieurs occasions, les Jumétois devaient se résoudre à laisser leurs adversaires revenir dans le coup. Dans les ultimes instants, les visités trouvaient le moyen d’égaliser. Au final, les deux clubs devaient se contenter d’un point.

Frasnes 3 - Estinnes 1

Après plusieurs semaines difficiles, Frasnes était dans l’obligation de relancer la machine. À la maison, la venue d’Estinnes constituait une belle occasion de prendre des points. Si Soualmi débloquait la situation, les visiteurs égalisaient via un autobut. Il fallait un grand Quina pour assurer la victoire de ses couleurs. L’ancien joueur de Ransart plantait deux buts! Grâce à ce succès, en plus du nul de Courcelles, la course au titre est relancée.

Bracquegnies 0 - Thuin 0

À l’extérieur, Thuin espérait bien prendre trois nouvelles unités afin de se rapprocher du Top 3. Malheureusement pour eux, malgré de belles occasions, les Thudiniens ne parvenaient pas à trouver la faille. La faute notamment à l’excellente organisation adverse. Bracquegnies s’offrait également quelques opportunités. Mais les visiteurs ne craquaient pas.

MSM 2 - Erpion 3

Le match au sommet a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont livré une belle rencontre. Malheureusement pour eux, les Mont-sur-Marchinnois devaient terminer la rencontre à dix. Erpion, lui, avait encore assez de jus pour faire la différence et l’emporter. Il s’agit d’une victoire importante dans l’optique du top 3. Mont-sur-Marchienne, lui, a sans doute fait une croix sur le tour final.

Gerpinnes 2 - Anderlues 2

À la maison, Gerpinnes a souffert face à Anderlues. Menés 0-2, les Gerpinnois ont dû trouver les ressources nécessaires pour se relancer. Mais l’esprit de groupe est important chez les visités. Ils ont su revenir dans le coup.

Beaumont 5 - Trazegn. 1

Dans le match de la peur, Beaumont a frappé un grand coup. Grâce à un triplé de Fièvet et un doublé d’Adan, les Macarons ont pris trois points précieux. La réduction du score de Mihesso n’a pas changé la donne. Grâce à cette victoire, Beaumont a creusé l’écart avec son concurrent direct pour le maintien.

Ransart 4 - Roselies 3

Deuxième semaine difficile pour Roselies. Sur le terrain du dernier, les Roseliens n’ont pas trouvé la solution pour faire la différence. Ransart a trouvé le moyen de marquer un but de plus! Il s’agit de deuxième succès des Ransartois cette saison…