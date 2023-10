Une deuxième plainte contre Denis Ducarme pour harcèlement moral

À nouveau, c'est le comportement de l'ancien ministre qui est mis en cause : des accès de colère, des appels incessants à toute heure du jour et de la nuit, "et pas pour des urgences ou une crise, mais par exemple parce qu'une photo publiée sur un réseau social se trouve à gauche plutôt qu'à droite, le téléphone sonne à 3 h du matin et on se faisait hurler dessus", estime la plaignante, qui parle de relations interpersonnelles chaotiques, de consignes floues du ministre "pour voir si on arrive ou pas à faire ce qu'il veut. C'est machiavélique en fait. Le visage qu'il a en public est bien différent de ce qu'il se passe en coulisses".

Contacté, Denis Ducarme dit ne pas être surpris : "je sens bien que ce sont des manœuvres qui arrivent quelques mois avant les élections pour essayer d'atteindre ma réputation. C'est un peu curieux, venant de personnes avec qui je ne travaille plus depuis longtemps, que ça arrive à ce moment précis."

Pour le contexte, il précise : "Je me suis engagé corps et âme pour les indépendants durant la crise Covid (NdlR : quand la deuxième plaignante travaillait avec lui). Il va de soi qu'avec une crise de cette ampleur, on reçoit sans cesse des informations, et qu'il faut être au rendez-vous pour communiquer, expliquer avec pédagogie les mesures qu'on prend. Et cela m'a conduit personnellement à passer de nombreuses nuits blanches. Mais je n'ai jamais forcé quiconque à dormir aussi peu que moi. Par contre, il est clair que lorsqu'on a un contrat de cabinet - qui est spécifique et qui implique de la disponibilité qui plus est durant une crise - cela implique d'être mobilisé. Je pense d'ailleurs que la majeure partie des gens qui travaillent avec moi ont été mobilisés. Les autres ont sans doute constaté qu'il y a d'autres moyens de se rendre utile à la société et qu'ils n'ont pas leur place en politique. Je précise que je ne suis ni une administration ni une grande entreprise : on peut rompre sa collaboration du jour au lendemain si on n'aime pas ma tête, ma façon de faire de la politique ou qu'on ne partage pas mes actions. Je n'ai jamais empêché personne de partir. Je sais qu'on essaie de me salir mais je trouve que ces plaintes ont quelque chose d'un peu risible."

À notre question de savoir si, selon lui, les contenus de ces deux plaintes étaient inventés, Denis Ducarme répond : "Je viens d'expliquer, et je ne veux pas aller plus loin. J'ai demandé à mon avocat Me Mayence de me représenter et je suis à disposition de la justice."

