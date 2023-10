Je suis intronisé Chevalier des Arts, Sciences et Lettres à Paris au cours d’une Cérémonie à l’Hôtel Intercontinental. L’Académie me remet une médaille de bronze pour l’ensemble de mon œuvre.

Arts-Sciences-Lettres est une société savante française fondée en 1915 dans le but de promouvoir la culture française. Je suis cette année le seul Belge qui reçoit cette distinction.

Comment cela est-il arrivé ?

Une représentante belge de la société m’a contacté au mois de février pour m’annoncer qu’ils voulaient m’introniser Chevalier. J’ai d’abord cru à une blague. Je me suis posé deux secondes puis j’ai répondu qu’il y aurait un problème car je ne sais déjà pas monter sur un poney alors sur un cheval, ça risque d’être compliqué (rires). Elle m’a ensuite expliqué qu’il y a quatre ans, ils ont intronisé un musicien belge managé par un de mes amis et j’ai compris alors que c’était du sérieux. Un autre membre du comité français est venu en avril visiter mon atelier. De là, une galerie m’a contacté pour venir présenter mes œuvres à Paris pendant 15 jours. Il y a eu une visite de l’exposition par le comité des Arts, Sciences et Lettres qui a confirmé son choix de me remettre la médaille de bronze.

C’est une belle reconnaissance !

Oui, ça change d’un coup de pied au derrière !

As-tu d’autres perspectives d’exposition en France ?

La galerie Thuillier va faire une rétrospective des médaillés en mars mais je ne suis pas encore sûr d’y participer parce que je n’aime pas trop les expos avec énormément d’artistes. Naturellement, je ne suis pas le seul à recevoir une médaille, beaucoup de pays participent. Je peux dire que le fait d’avoir reçu le premier prix au Musée des Beaux-Arts d’Anvers a reboosté mes ventes au niveau du public belge.

Sur quoi travailles-tu en ce moment ?

J’ai réalisé une œuvre sur Freddy Tougaux. C’est un artiste fort implanté à Charleroi que je connais assez bien. Je vais continuer ma démarche sur le déséquilibre de l’homme puis j’envisage une série d’œuvres qui vont parler de la terre, sur base des racines des arbres comme celles de l’olivier et des racines de l’homme.

Pas de grande expo prévue à Charleroi ?

Non, comme j’en ai fait une cette année au QG des Artistes, je laisse un peu respirer. Mais il n’est pas impossible que j’en repropose une autre en 2024.