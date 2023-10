Maltraitances sur un bébé de 9 mois à Charleroi : dépassement du délai raisonnable

Tarder à mettre son enfant à l’abri

La même déclaration de culpabilité a été infligée à la mère de famille, poursuivie pour la non-assistance à personne en danger sur sa fille de 9 mois. Si Alinne affirmait ne pas avoir été témoin de l’épisode évoqué par son désormais ex-compagnon, elle jurait haut et fort avoir directement réagi en voyant les difficultés rencontrées par son bébé. “J’ai vu que ma fille ne réagissait pas et qu’elle avait mal au bras. Elle ne voulait pas prendre la balle, elle n’avait plus de réactions normales. Lui m’a dit qu’il avait pris la petite normalement. J’ai directement appelé mon médecin traitant avant d’aller à l’hôpital.”

Du côté du parquet, on croyait à peine à cette version des faits. “La fracture du coude est survenue le mercredi, ce que confirme le prévenu, et la maman jure qu’elle l’a remarqué que quatre jours plus tard. Elle n’a pas non plus remarqué les bleus aux joues, qui sont énormes. Elle n’a pas réagi, car elle a eu peur d’aller en prison. Le prévenu dit que c’est la maman qui a voulu mentir à l’hôpital et à la police”, accablait la substitute Garcez. Sans oublier que Alinne a, dans un premier temps, incriminé sa fille de 9 ans, insinuant que cette dernière avait peut-être été un peu brutale avec sa petite sœur.

Comme pour son ex-compagnon, Alinne a obtenu une simple déclaration de culpabilité. Selon le tribunal correctionnel, la jeune mère de famille a “tardé à mettre à l’abri sa fille et dissimuler les faits en retardant l’intervention des secours.”