Charleroi: englués dans l'alcoolisme, ils ne cessent de se battre

Elle gifle sa fille

Les deux adultes l’admettent volontiers: l’alcool a aggravé les choses et pourri leur relation sentimentale. Aujourd’hui, Amandine et David ont mis fin à leur consommation et font tout pour soigner cette dépendance. Ils ne contestent aucune des scènes, qu’elles concernent des coups réciproques ou non.

Pour Amandine, le cas judiciaire est plus grave puisqu’elle est suspectée d’avoir asséné des coups à sa fille mineure. Lors d’une dispute, l’enfant s’est interposé entre Amandine et David. "Je l’ai repoussée et puis elle m’a insultée de connasse et m’a dit de fermer ma gueule. Sous l’effet de l’alcool, je l’ai giflée", confie la prévenue.

Pour le parquet, la situation est extrêmement dangereuse et l’actualité montre sans arrêt que cette dépendance à la boisson peut avoir des conséquences dramatiques dans la vie conjugale.

Fort heureusement, Amandine et David ne sont plus ensemble et semblent avoir tiré les leçons du passé. Une sanction doit quand même être prononcée. Dix-huit mois de prison sont requis contre Amandine, et un an contre David. Les avocats des prévenus ont plaidé des mesures de faveur.

Décision le 6 novembre.