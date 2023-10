Charleroi: 24 heures de relais pour la vie

A Charleroi, la solidarité s’est à nouveau exprimée ces derniers samedi et dimanche. Sur la place de la Digue, la Fondation contre le cancer, aidée par une soixantaine de bénévoles, a organisé son Relais pour la vie. L’objectif ? Marcher, trottiner ou courir durant 24 heures en équipes afin de soutenir la bonne cause. "Cette année, nous avons le concours de 25 équipes. Il s’agit d’écoles, d’entreprises actives notamment dans la recherche médicale, de jeunes qui ont envie de s’investir, etc." explique Christelle Lambrett, coordinatrice. "Pendant qu’un membre de l’équipe marche ou court, le reste de l’équipe tient un chalet afin de récolter des bénéfices qui seront reversés à l’association", dit-elle.