Le jardin mémoriel aux victimes de Dutroux inauguré : “Julie et Mélissa n’avaient que 8 ans quand elles ont été enlevées !” rappellent les papas

Inauguration du "jardin mémoriel" pour les victimes de pédophilie, sur l'ancien emplacement de la maison de Marc Dutroux à Marcinelle. ©VAN KASTEEL

Le jardin, “Entre Terre et Ciel” comme ont choisi de l’appeler les parents des petites victimes, est paré de blanc. Une gigantesque fresque, l’enfant au cerf-volant, a été reproduite sur la façade d’une maison attenante. Elle sera éclairée jour et jour : le même dessin ornait déjà la façade murée de la maison de l’horreur durant des années. À plus de deux mètres du trottoir, en hauteur pour conserver un accès aux caves en cas de réouverture de l’enquête, des arbres, fleurs et arbustes. L’idée est que le lieu soit coloré et fleuri toute l’année. Et à hauteur d’enfant, près d’où se trouvait l’ancien soupirail, une alcôve pour laisser fleurs, bougies ou peluches. “La disparition de Julie et Mélissa a marqué à jamais l’histoire de notre ville, il fallait un lieu de mémoire à hauteur de cette tragédie”, souligne le bourgmestre Paul Magnette. “Ce jardin suspendu est un lieu de recueillement, pour souligner la gravité des événements.”

Accueillis par la Ville de Charleroi, qui a réalisé les travaux après avoir racheté la maison – saisie, les parents ont pris la parole. Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, a rappelé qu’il était important de “laisser une trace”. “Oui, ça a existé. On a enlevé des enfants, on a abusé des enfants. Et c’est encore le cas maintenant !”, a-t-il plaidé. “De grâce, à tous ceux qui ont un peu de pouvoir : utilisez-le pour essayer de mettre tout en marche pour éradiquer ce problème de pédophilie, il faut absolument sauver ces enfants qui ne sont que des petits êtres innocents. Les nôtres, elles avaient 8 ans. Elles ne pensaient qu’à jouer…”

De son côté, Gino Russo, le papa de Mélissa, a demandé d’imaginer l’horreur : “Dans cette maison, il y avait une cave, et dans la cave ce qu’on a appelé une cache. Un mètre sur 2m30. Je vous demande d’imaginer le volume que cela représente”. Ceci pour revenir sur le côté judiciaire du dossier, qui pour lui comporte toujours des zones d’ombre. “Cette cache est une clé dans le dossier de l’instruction judiciaire : on nous a dit que les petites y avaient vécu pendant 4 mois, en autonomie. Tout le dossier est basé sur cette hypothèse, ce qui veut dire que tous les éléments pendant ces quatre mois ont été balayés. J’espère qu’un jour, on pourra se rendre compte des conneries qu’on a racontées pendant des années aux Belges : c’est pour cela qu’il fallait absolument conserver cette cache, et merci à la Ville d’avoir accepté malgré les difficultés techniques que cela pose, pour un jour peut-être rouvrir les caves et rouvrir le dossier… pour faire toute la lumière !”

Ni Jean-Denis Lejeune, ni Gino Russo ne viendront se recueillir ici à l’avenir, nous ont-ils confiés. “C’est un très beau lieu pour le quartier, pour les Carolos, pour la mémoire. Mais j’irai où repose ma fille, pas ici”, souligne le papa de Julie avant de repartir vers chez lui.