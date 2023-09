A Marcinelle, la soupe rassemble le quartier de la Villette

Une dizaine de stands et quelques tréteaux, rassemblés autour de la place de la Villette, donnaient au quartier un air de fête, ce samedi. C’est là que s’est tenu le premier concours de soupe durant l’après-midi. Le principe ? Partir à la découverte de soupes concoctées par des habitants du quartier et élire le meilleur breuvage mais aussi la meilleure ambiance. Au stand de Christine, on pouvait goûter une soupe au fenouil et à la courgette, une nouvelle recette expérimentée par cette habitante de Marcinelle. "L’important est de participer, pas de gagner. Nous sommes ici pour faire le plein d’énergie, de soleil et de gaîté", dit-elle. Plus loin, on pouvait trouver une soupe faite à partir de produits des fermes de Goyet et de Gourdinne. "C’est un mélange de différents légumes et d’herbes du jardin. Comme on n’aime pas le gaspillage, on y a mis tous les légumes qui restaient dans le frigo", dit l’exposante.