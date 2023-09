EDITO | Terrorisme et école : A Mesdames et Messieurs "les esprits sceptiques" à l’Evras

Terrorisme. La veille, c’était Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, qui employait ce mot avant d’en remettre une couche ce vendredi en affirmant "qu’il ne fallait pas donner raison aux terroristes."

Terrorisme. Ce mot peut paraître fort. Pourtant quand on jette un œil à la définition du mot terrorisme, on se rend compte qu’il ne l’est pas tant que ça.

"Terrorisme: ensemble d’actes de violence commis par une organisation ou un individu dont le but est de créer un climat d’insécurité afin d’exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système".

Et donc s’il se confirme, après enquête, que ces actes sont bien en lien avec ce cours d’éveil à la vie relationnelle, affective et sexuelle, la notion de terrorisme a tout son sens.

Terrorisme mais que vient faire ce mot aux portes de notre école ? Ce lieu où nos enfants devraient être en sécurité. Ce lieu où on leur apprend à respecter et comprendre les autres.

Cette semaine, les enfants ont découvert que les adultes étaient parfois capables du pire et qu’au lieu de construire des ponts comme on leur a appris quand ils étaient petits, les adultes préféraient parfois construire des murs quand ils n’étaient pas d’accords.

Cette semaine, nos enfants ont découvert que des extrémistes, des complotistes et des biens pensants sont entrés dans leur cour de récréation. La leçon de tolérance a été interrompue par des imbécillités incultes qui ont brûlé des classes pour imposer leur point de vue qu’ils distillent au gré du vent comme un poison pernicieux sur les réseaux sociaux ou au coin des rues.

Que faire ? Surveiller nos écoles h24 ? Modifier un cours qui existe depuis 12 ans sans aucun problème ? Non.

Mesdames, Messieurs les esprits "sceptiques" à l’Evras, j’ai un message à vous partager: S’informer, ce n’est pas lire des commentaires sur les réseaux sociaux et se laisser aveugler par des propagandes obscures. S’informer, c’est apprendre et comprendre le monde dans lequel on vit pour se faire sa propre opinion afin de prendre les bonnes décisions. S’informer, c’est bon pour la santé et cela fera barrage à la connerie, qui elle est contagieuse. "Prenez soin de vous, prenez soin des autres".