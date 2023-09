Devant une nouvelle école incendiée à Charleroi, Désir et Magnette fustigent les mensonges sur l’Evras

Les politiques socialistes étaient présents ce vendredi matin à Montignies-sur-Sambre après l’incendie jeudi soir d’un nouvel établissement scolaire. Sur place, ils ont constaté les dégâts importants causés à l’enveloppe extérieure du bâtiment et ont pris de longues minutes pour tenter de réconforter les équipes pédagogiques.

À l’issue de la visite, Paul Magnette a fustigé les campagnes de diffamation à l’œuvre actuellement sur les réseaux sociaux contre le projet Evras et, selon lui, menées “par l’extrême-droite et des groupes religieux radicaux”.

La ministre de l’ducation Caroline Désir a fermement critiqué les mêmes mensonges conduisant à “des actes de barbarie” contre les établissements scolaires. “Sur les réseaux sociaux, on peut repérer notamment l’action de groupuscules venant visiblement de France et ne connaissant rien à l’Evras”, a-t-elle indiqué.

Face à ces mensonges et ces campagnes de diffamation, la ministre et le bourgmestre ont rappelé les objectifs du projet Evras et notamment ceux de mieux armer les enfants contre les violences sexuelles et de leur apprendre à dire non.

”Non, on ne veut pas les inciter à la pornographie, non, on ne veut pas leur apprendre à se masturber, non, on ne veut pas les inciter à changer de genres : tout cela, ce sont des mensonges”, a répété la ministre.