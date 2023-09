Important incendie dans des habitations à Gosselies après une explosion : 4 blessés transportés à l’hôpital

Accompagnés de la police locale, plusieurs ambulances et plusieurs SMUR, les pompiers ont débarqué sur les lieux sous les ordres du capitaine Berrendorph et du lieutenant Malanion. Sur place, la situation est chaotique : l’immeuble est en feu, et ça se communique à d’autres habitations voisines. Les habitants ont partiellement évacué, et sur le trottoir d’en face, quatre personnes sont allongées, blessées.

La police de Charleroi a établi un large périmètre de sécurité pour permettre aux secours de travailler, tandis que les 4 personnes blessées ont été prises en charge et emmenées en milieu hospitalier.