Charleroi : Simon le tatoueur dévoile ses marbrures

Le suminagashi est un terme japonais qui désigne une "encre flottante". C’est en effet au départ de différents dépôts d’encre et de produits divers dans un bac d’eau que Simon obtient des tracés qu’il va modifier ou auxquels il va laisser libre cours, selon ses envies, afin de créer ses "marbrures". Il vient ensuite déposer une feuille de papier pour imprimer sa création. "Le point de départ de cette passion est une demande d’une cliente asiatique qui souhaitait un tatouage suminagashi. Je me suis documenté sur le sujet et j’ai effectué de nombreux tests avant de proposer cette technique. Le tatouage a ses limites et il faut notamment tenir compte du vieillissement de la peau", explique Simon.

Un art peu connu

S’il est intéressant de contempler le résultat exposé, le making of de son travail est tout aussi enrichissant. C’est pourquoi il est possible de découvrir, dans le salon situé à l’arrière du QG des Artistes, une vidéo dans laquelle il montre toutes les étapes de conception. "Il faut prendre notamment en compte la température de l’eau, sa dureté, l’humidité ambiante et l’humidité du papier. Le résultat final est aléatoire. Il m’est souvent arrivé de jeter des travaux car l’ensemble des éléments n’était pas réuni", confie l’artiste.

Il n’existe pas vraiment d’école pour cet art assez méconnu chez nous. Simon a compilé des tutos trouvés sur internet et noté différentes astuces partagées en ligne. On lui a même proposé de donner des formations sur le sujet mais ce n’est pas inscrit à son ordre du jour. "Je n’en ai pas spécialement envie car chacun doit pouvoir expérimenter ses propres techniques, c’est comme ça qu’on apprend", dit-il. Une passion étonnante à découvrir et qui inspirera peut-être de nouvelles vocations.