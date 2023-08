Un incendie criminel au 8e étage d’un immeuble à Charleroi

Il était 23 h 45 quand l’alerte générale a été donnée : un immeuble (10 étages) était en feu à Jumet, rue Jules Loriaux. Les pompiers de la zone Hainaut-Est sont partis du poste avancé de Jumet, avec un renfort de la caserne de Marcinelle, plusieurs ambulances et SMUR, sous les ordres du lieutenant Mayor, de l’adjudant Decock et du sergent Attianese. Le feu s’est déclaré au 8e étage, et de la fumée s’échappe de partout. Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi sont également dispatchées.