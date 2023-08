Intense émotion au Bois du Cazier, en présence de la reine Paola, pour commémorer la catastrophe de 1956 (vidéo et photos)

Au cœur de ce charbonnage qui fut le théâtre de la plus grande tragédie minière de l’histoire de la Belgique, les noms des 262 victimes sont cités, un à un, soulignés par autant de coups de la grosse cloche du site.

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Les noms des 262 victimes de la catastrophe du charbonnage du Bois du Cazier ont été cités et soulignés par autant de coups de cloche. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Parmi ces victimes, de nombreux Belges, 95. Des Russes, des Polonais, Grecs, Français Allemands, Hongrois, Algérien, un Britannique, un Hollandais. Et surtout des Italiens. 136 mineurs Italiens. Ces ouvriers venus en nombre après la guerre dans un accord d’échange entre les deux pays : des hommes contre du charbon.

Un charbon qui gardera à jamais l’odeur du sang. Et des larmes.

Cette catastrophe fut à l’origine d’une véritable prise de conscience des conditions de travail de ces hommes. Ce que n’a pas manqué de souligner Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères italien. Dans son discours, il a tenu à souligner l’importance de la sécurité sur les lieux de travail “On ne peut pas mourir en travaillant. ”

La reine Paola était présente, entourée des princes Nicolas et Aymeric, fils du prince Laurent. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Paola et deux petits princes

Au premier rang des personnalités, on retrouve la reine Paola. Aidée d’une canne pour se déplacer et entourée de deux de ses petits enfants, les princes Aymeric et Nicolas. La reine n’a pas hésité à fendre le public. Elle a serré quelques mains et a pris le temps de discuter avec les anciens mineurs. L’un d’eux, Marcel Opinier, lui a fièrement montré une médaille que lui avait remise le prince Laurent pour 35 ans de travail à la mine. Le prince Aymeric lui a promis de rappeler cet événement à son père.

Après de longs discours et l’inauguration d’une plaque commémorative, c'était le moment de déposer les gerbes au pied du monument. Un monument sobre, de marbre blanc, qui reprend, lui aussi, les noms de toutes les victimes.

Les princes ont déposé la première gerbe de fleurs, offerte par Albert et Paola. André Flahaut a invité un mineur, pris au hasard de la foule, pour déposer avec lui celle du gouvernement. Suivirent 62 autres gerbes, autant de marques d’hommage pour ne jamais oublier ceux qui ont péri ce jour-là.

Les visages étaient fermés lors de l'énumération des noms des 262 victimes de l'incendie du 8 août 1956. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

“Des bouts de texte ont été modifiés”

Michel Tanner est l’auteur du texte qui a été récité par deux comédiens lors de la cérémonie. Il y est fait allusion à l’histoire de l’immigration italienne des années 50 mais aussi à celle des migrants actuels, fuyant la guerre en Ukraine, en Afrique ou le Moyen-Orient. Une allusion qui a sans aucun doute dû toucher Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangère du très à droite gouvernement italien.

Michel Tanner n’a pas voulu être cité comme auteur de ce texte, déçu que celui-ci ait été amendé. “Des bouts de texte ont été modifiés. Je n’ai pas voulu que l’on cite mon nom. ” Convaincu que l’on n’a pas voulu heurter le ministre Tajani, Michel Tanner précise : “Dans le texte déclaré aujourd’hui, on parle de tristesse vis-à-vis des migrants actuels. Mais dans mon texte original, je parlais de honte. ”