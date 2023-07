Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, a 80 ans : un fan carolo raconte ses anecdotes (vidéo)

L’interview et les anecdotes de Daniel Horvat dans notre vidéo en tête de cet article.

Daniel Horvat, fan des Rolling Stones, et un disque qu'il a fait dédicacer par Mick Jagger, à Vilvorde, en 2007. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Alors, lorsqu’on lui demande de raconter des anecdotes au sujet du chanteur octogénaire le plus célèbre de la planète rock, Daniel est intarissable.

”J’ai assisté à mon premier concert des Stones à 15 ans. Depuis, c’est une longue histoire avec lui et les autres. J’ai vu 130 concerts en tout. Et j’espère bien assister à leur dernier. “Il a assisté aussi aux années très borderline du groupe : sex and drugs and rock'n’roll. “Mais Jagger s’est assagi, parce qu’il savait que pour durer avec les Stones, il fallait être clean. Il a donc arrêté la drogue, l’alcool. Et les autres ont suivi.” Ce qui leur a permis d’être toujours là alors qu’ils ont tous plus de 75 ans.

Sur scène aussi, le chanteur est plus calme, plus souriant. Et quand un des musiciens fait une faute (ce qui arrive, même rarement), il le prend à la rigolade. Plus question de fustiger Keith Richards ou Ronnie Wood du regard. “Il est content d’être là et de pouvoir encore en profiter.”

Une dédicace à Vilvorde en 2007

Daniel a quand même eu une opportunité de croiser Mick Jagger de près. C’était à Vilvorde, en 2007. “La tournée commençait par Werchter. Les dernières répétitions ont eu lieu à Vilvorde, dans un studio de la VRT. Chaque soir, nous étions quelques-uns à les attendre et Mick s’attardait aux barrières Nadar pour signer des autographes.” Daniel arbore désormais fièrement cette pochette d’un disque assez rare, signé par son idole.

Les Rolling Stones : Mick Jagger à Werchter en 2003. Jacques Duchateau © Jacques Duchateau

Autre occasion de le croiser, en France, au château de la Fourchette, propriété de la star. Daniel y est allé avec quelques amis. S’il n’a jamais osé passer les grilles, il a quand même réussi une petite incursion dans le parc. Mick était présent mais la rencontre n’a pas eu lieu.

Alors, lorsque l’on demande à ce fan absolu si son rêve ultime est de croiser un jour Mick Jagger et de pouvoir papoter avec lui, sa réponse est pleine de sagesse : “Si je pouvais le voir, ça me plairait mais ça n’a jamais été mon but. Il m’a tellement apporté dans ma vie avec les Stones, que je suis bien avec ça.”