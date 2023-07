Les secours sont intervenus en nombre. ©FVH

Un véhicule avec 3 personnes à son bord circule dans le sens Charleroi vers Marchienne. Arrive dans l’autre sens une Audi cabrio, qui d’après plusieurs témoins roulait à vive allure. Il semble que l’Audi a dévié sur sa gauche avant de percuter frontalement l’autre véhicule.

Les secours sont intervenus. Sur place 2 ambulances R Med, une ambulance PIT de Gilly, le SMUR de Notre Dame de Charleroi, les pompiers avec le balisage et le nettoyage chaussée. Les 4 occupants ont été conduits en milieu hospitalier. La passagère arrière a été plus sérieusement touchée et a dû être désincarcérée.

Constat police locale de Charleroi.