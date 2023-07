Charleroi: un père de famille de 33 ans perd la vie dans une terrible collision

Suite au choc, la Polo a tourné sur elle-même tandis que l’Audi est allée heurter un petit poteau qui l’a fait décoller par-dessus des piétons avant de retomber et de percuter plusieurs véhicules à l’arrêt. L’Audi a terminé sa course contre une façade et sur une autre voiture.

Les services de désincarcérations ont dû intervenir. ©FVH

Sept véhicules endommagés

Les secours sont descendus sur place avec des moyens en conséquence. Les pompiers sous les ordres du lieutenant Melchior et de l’adjudant Decock avec la désincarcération, plusieurs ambulances et SMUR se sont également rendus sur les lieux. Étant l’attroupement autour des voitures endommagées, le GSA est aussi intervenu.

Le bilan est lourd puisque deux personnes ont été blessées dans la Polo, deux autres dans l’Audi. Le chauffeur est décédé sur place.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident. À l'heure d'écrire ces lignes, la zone de police de Charleroi a refusé de confirmer ou non la thèse de la vitesse excessive. "Un magistrat de garde au parquet a été avisé et un médecin légiste a été désigné. Une ponction veineuse sur le corps de la victime a été sollicitée", explique la police.