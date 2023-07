Charleroi: l'éclairage LED en questionnement

Outre des économies attendues sur la facture annuelle qui se chiffre à 1,8 million € hors maintenance (environ 0,25 million supplémentaire), ce plan a pour ambition de faire baisser les émissions de CO2. Il s’agit aussi d’améliorer le confort de vie (et de vue) nocturne, comme le sentiment de sécurité.

Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes ? Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, la conseillère MR Lætitia Dehan interroge l’échevin Éric Goffart (C + ) en charge de la Voirie, à partir de doléances de riverains de la place Jean Jaurès à Jumet. "À la suite de la plainte qu’ils avaient déposée en 2021, une analyse photométrique a été réalisée", indique l’échevin. Cette plainte a amené l’installation de trois nouveaux points d’éclairage. Selon Éric Goffart, la luminosité du dispositif LED est conforme aux normes applicables dans l’espace public, avec une moyenne de 20 lux. Les LED diffusent une lumière mieux répartie que les anciennes sources lumineuses, telles que le sodium ou le mercure.

Cependant, il est important de noter que la distribution de la lumière et la couleur utilisée peuvent influencer la perception. Pour la mise en œuvre du programme E-Lumin, Charleroi a planifié un investissement d’un million par an.

Cinq millions € ont ainsi été inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement pour cette mandature. En tant que gestionnaire de réseau, ORES apporte 350 000 € par an, dans le cadre de l’obligation de service public (OSP) liée à l’entretien de l’éclairage public communal.

Les travaux sont menés en partenariat ; la Ville de Charleroi choisit les modèles de luminaires parmi des produits proposés par ORES conformément aux résultats d’un marché public et avalise les différentes phases de l’opération. ORES procède au déploiement du LED de manière progressive et proportionnée, en fonction de la composition du parc existant. La priorité est donnée aux luminaires en fin de vie ainsi qu’aux lampes les plus énergivores. L’approche vise l’efficience non seulement en termes de coût, mais également de logistique et d’homogénéité du parc.