Décès de la petite Ciena, 3 mois, à la crèche : le tribunal veut entendre de nouveaux témoins

La plus jeune enfant présente au sein de l’établissement, qui effectuait son neuvième jour, ne semble pas avoir eu l’attention toute particulière que devrait obtenir un nouvel arrivant aussi jeune et fragile (Ciena était victime de problème de régurgitation) dans une crèche.

Les parents endeuillés ont rapidement émis des soupçons sur un possible manque d’attention de la part de certains membres du personnel pour expliquer la mort subite du bébé.

Six ans après le drame, plusieurs zones d’ombre persistent dans ce dossier

Plus de six ans après ce drame, trois puéricultrices sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger devant la justice.

Le 11 janvier dernier, à l’issue de l’instruction d’audience, Sandrine, Lintia et Delphine se sont contredites, ont fait preuve d’une forme de mémoire sélective ou d’un soudain changement de version par rapport aux déclarations fournies à la police. Les contradictions et déclarations fournies par les ex-puéricultrices étaient telles que le tribunal avait sollicité le report du dossier pour laisser place à une possible requalification des faits en délaissement d’enfant mineur, privation de soins et homicide involontaire.

Retour en arrière : à 10h45, le jour du drame, la petite Ciena a bu un biberon, n’excédant pas 80 ml alors qu’elle était censée boire 180 ml toutes les trois, quatre heures. À 13h, après des pleurs, la petite s’est endormie allongée sur le ventre pour ne plus jamais ouvrir les yeux, jusqu’à l’appel aux secours peu avant 16h.

Sieste “sur le ventre”, pas de surveillance durant 5 heures : y a-t-il eu faute ?

Sandrine, considérée comme la puéricultrice la plus expérimentée des trois et donc “la supérieure”, niait être celle qui a posé Ciena sur son ventre dans son lit. Pourtant, Lintia et Delphine l’accablaient, affirmant même que Sandrine a ironiquement dit que c’était elle “pour que la petite dorme plus facilement”, malgré les recommandations officielles rejetant cette pratique.

Pendant cinq heures, Ciena ne semble pas avoir été étroitement surveillée comme cela devait être le cas, sans boire et sans être réveillée pour manger alors qu’il faisait particulièrement chaud le 9 mai 2016.

Le tout, avec un drap posé sur le dessus du lit “pour créer une certaine forme de pénombre”, comme l’avait reconnu Lintia dans son audition.

À la terrible question de savoir qui a posé la petite sur le ventre, aucune des trois prévenues n’a bronché face à la justice…

Le tribunal rouvre les débats et ordonne que des témoins supplémentaires soient entendus

Alors que le jugement était attendu pour ce mercredi matin, le délai est prolongé de quelques mois encore pour les parents endeuillés et les trois prévenues. Le tribunal correctionnel de Charleroi a ordonné la réouverture des débats au 18 octobre prochain.

Pour éclaircir les zones d’ombre existant sur l’heure et les circonstances du décès, plusieurs témoins (dont les médecins et experts intervenus dans les faits et dans le dossier) doivent être réentendus. Un possible calendrier de conclusion, pour permettre aux différentes parties de conclure sur ce qui sera dit par les témoins, pourrait être fixé.

Une décision "normale" pour les parents et leur avocat

À l'issue de ce jugement, Me Fabian Lauvaux, l'avocat des parents de Ciena, a souligné la sage décision de la justice.

"Évidemment, c'est un délai pénible parce que la procédure est longue depuis le début. Mais comme dans tous décès d'un enfant ou d'un homme, obtenir des explications complémentaires est normal. C'est notamment le cas en Cour d'assises, donc c'est une réaction logique du tribunal correctionnel. Cela veut forcément dire que ça prolonge les débats, mais pour aller au bout des choses", confie l'avocat. "Il y a des zones d'ombre par rapport à l'heure du décès et surtout quand on sait qu'on parle d'un corps retrouvé en état de rigidité cadavérique. Les témoignages sont clés. Fixer un calendrier de conclusion n'est pas exclu, car c'est le droit des parties de devoir exposer ses arguments à l'issue des témoignages. Ce n'est qu'une décision juste et logique pour une justice sereine et juste."