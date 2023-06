L’échevin des Sports de Charleroi suspecté par le MR d’avoir « octroyé un subside illégal »

Pour rappel, le cabinet de cette dernière avait négocié la présence de son logo auprès des opérateurs désignés dans le cadre d’un appel à projets. « Ce sont ici des photos et des vidéos de l’échevin dont on parle », selon Tzanetatos qui a forcé le débat à la faveur du vote de la réédition du tournoi de street basket de l’été.

Le bourgmestre Paul Magnette a tenu à balayer l’existence de la moindre similitude avec l’affaire Sarah Shlitz. « Pour la bonne et simple raison que nulle instruction écrite n'a été donnée au bénéficiaire du subside. On ne peut toutefois l’empêcher de promouvoir son événement comme il l’entend », a-t-il indiqué en substance. « Ni interdire des mandataires de défendre leurs politiques dans des supports de communication. »

"Un vrai problème de légalité"

Plus fondamentalement, le chef de groupe MR pointe dans ce dossier ce qu’il interprète comme une fraude au marché public. Selon lui, « le subside octroyé par la ville sert partiellement à financer des travaux de rénovation de terrains de basket et d’installation d’équipements sportifs, notamment des structures de street workout. Que je sache, ces exécutions ne relèvent pas de l’organisation d’un événement. Ce sont des travaux publics soumis à l’élaboration d’un marché et à une mise en concurrence. » Pour lui, « déroger à cette obligation soulève un vrai problème de légalité. D’autant que l'ASBL bruxelloise désignée ne dispose pas de compétences officielles ni d’agrément pour effectuer des travaux de ce type. Comment dès lors garantir la ville de la bonne exécution du travail ? Quid en cas d’accident ? » Ces questions n’ont pas obtenu de réponses, Paul Magnette annonçant que l’administration vérifierait la conformité de la décision. Enfin, Tzanetatos déplore l’opacité des comptes, et l’absence de ventilation des dépenses. Selon lui, « il n’y a pas de clarté dans l’utilisation de l’argent public. Il n’y a pas de contrôle non plus. Pour ce tournoi, l’estimation de coût était de 22.000 euros en 2022. On en sera à 30.000 cette année, une augmentation de près de 50%. » Est-elle justifiée par les activités complémentaires qui seront proposées aux jeunes dans les quartiers, comme la réalisation d’une fresque artistique ? Oui, a affirmé un échevin des Sports de bonne foi. Les coups du MR qui a rappelé que la direction financière de la ville avait émis un avis favorable avec réserve ont incontestablement fait mal. Si l’octroi du subside a été voté majorité contre opposition MR (abstention du PTB et de DéFI), le débat politique n’est pas clos…