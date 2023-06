Salon du Bourget: l'entreprise carolo Sonaca signe avec Airbus "le plus gros contrat de son histoire"

"Sonaca devient désormais le fournisseur officiel des volets de bord de fuite de l'Airbus A321XLR, et étend son contrat historique pour la fourniture des bords d'attaque (pour les avions) A320 et A350. Il s'agit, pour le groupe Sonaca, d'une avancée majeure dans sa stratégie de diversification produit. Ces contrats représentent le plus important succès commercial jamais signé pour Sonaca", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Ce contrat pour l'A321 XLR, le nouvel avion Airbus de type monocouloir à grande distance (long rayon d'action, ndlr), signe l'expansion de l'industriel belge. Sonaca s'appuiera sur trois de ses sites majeurs : la Belgique, le Brésil et la Roumanie pour la fourniture de ces éléments. Cette nouvelle mission impliquera pas moins de 160 personnes au sein des équipes de Sonaca.

Par ailleurs, Sonaca se voit également confirmer sa position de fournisseur de bords d'attaque des programmes à succès A320 et A350. "Ceci témoigne de la confiance renouvelée pour l'un de ses composants phares et confirme la robustesse industrielle et la compétitivité de Sonaca", souligne le communiqué, qui ne fournit aucune indication sur le chiffre d'affaires potentiel lié à ces trois contrats

Sonaca, qui se qualifie de "fleuron industriel belge", aura l'opportunité de développer de nouvelles technologies avec l'installation d'une machine d'usinage mécanique de grandes pièces.