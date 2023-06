Marchienne: la fin des gardes psychiatriques la nuit et le week-end

Les gardes au sein du service sont devenues de plus en plus difficiles à organiser, avec deux tiers des médecins âgés de plus de 55 ans et la difficulté persistante d’en recruter de nouveaux. À l’origine, le service était financé par les autorités fédérales. Mais depuis plusieurs années, ce n’était toutefois plus le cas et l’intercommunale en assurait la charge financière, pour un coût annuel de 500 000 €.