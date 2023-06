Charleroi: dans les coulisses du plus grand service d’archives publiques de Wallonie

"C’était, il y a dix ans, un vieux hangar, hérité des ACEC. Mais avec 6 millions€, on a reconstruit du neuf sur du vieux, en conservant certains éléments, pour y déménager les Archives et le service Nettoyage des bâtiments, précise Xavier Desgain (Écolo), échevin en charge. C’est une position très centrale ici, parfaite pour le nettoyage qui doit bouger vers les écoles et les bâtiments publics, mais aussi un plain-pied avec une porte de garage pour accueillir les archives. Et puis, c’est un bâtiment neuf, beaucoup plus confortable pour les agents."

Et les archives, justement, c’est une fameuse machine. "Par exemple, rien qu’à Charleroi centre, l’ancienne commune, on reçoit 500 cartons tous les ans, qu’on doit conserver 15 ans ici, détaille Carine Gouvienne, l’archiviste. C’est beaucoup plus qu’il y a 15 ans, où on avait l’équivalent de 200 cartons. C’est la raison pour laquelle on se tourne de plus en plus vers le numérique, et qu’on doit encore beaucoup progresser." Mais en plus des documents administratifs, il y a aussi tout ce qui peut avoir une valeur historique. "On a, par exemple, ici, des recensements de population remontant à des siècles, des procès de sorcières, les comptes de Gosselies en 1660, une charte constitutive de Charleroi de 1668 quand les dirigeants invitaient la population à venir s’installer autour du château, etc. Et bien entendu toute une série de données confidentielles, comme les documents d’urbanisme pour future référence ou les dossiers des agents de la Ville et du CPAS qu’on doit conserver 75 ans." Son collègue, Christian Joosten, ajoute : "Et puis des choses plus drôles, comme ce plan du Palais de la Jeunesse et des Sports, sorte de stade qui aurait dû s’installer à côté de l’actuelle Garenne dans les années 60… mais qui n’a jamais vu le jour."

Le nouveau bâtiment leur permettra d’installer 27 kilomètres d’archives linéaires. Soit plus de 200 000 "boîtes" telles qu’on peut déjà en voir sur place. Des étagères mobiles permettent d’optimiser l’espace (elles se "collent" les unes aux autres pour mettre 3 étagères par rangée plutôt que 2), et un bloc climatisé est même prévu pour les archives dites "illimitées". "C’est une mission légale, mais aussi d’historien pour toute une série de pièces – parfois uniques. Il y a d’ailleurs des prescrits, certains documents doivent être conservés entre 14 et 18 degrés, avec maximum 50 % d’humidité. En centralisant tout ceci, y compris les 15 agents, on est le plus grand service d’archives publiques de Wallonie", conclut Carine Gouvienne.