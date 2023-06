Entre mai et juin 2022, Ethan s'est lancé dans un business lucratif de vente de cocaïne et de cannabis au lieu de faire comme d'autres jeunes en se lançant dans le monde du travail. Le 27 juillet dernier, Ethan est interpellé alors qu'il fait un peu trop joujou avec sa VW Polo. À l'intérieur du véhicule, les agents ont découvert 43,50g de cocaïne répartis en 35 boulettes ainsi que 1.380 euros et deux téléphones. Au domicile du passager, 13 g de cannabis sont retrouvés ainsi que 320 euros.

Une nourrice

Chez Ethan, une impressionnante découverte attend les agents. Un bloc de 43 g de cannabis et un sachet contenant 30 boulettes de marijuana sont embarqués et dans le grenier, sept sacs contenant environ 6 kg de marijuana sont découverts. "J'ai joué, j'ai perdu", avait spontanément lâché le jeune homme aux policiers. Auditionné, Ethan confirme son activité de vente. Pour l'importante marchandise découverte dans le grenier, un individu lui a demandé de faire "la nourrice" et de garder la marijuana deux semaines avant la visite des policiers.

Ultime chance octroyée

Malgré ce qui avait été requis par le parquet contre le jeune homme en état de récidive spéciale, Ethan a obtenu une troisième peine de travail dont une pour des faits similaires. Si ce dernier n'exécute pas l'entièreté de sa peine de travail de 300 heures, il purgera une peine de 3 ans de prison.