Du sport pour toute la famille au Bois du Cazier à Marcinelle

Nouvelle réussite pour l’équipe du Bois du Cazier ! La 9ème édition de "Sport terrils pour tous" a fédéré un public familial durant tout le week-end sur le site de mémoire où une vingtaine d’animations sportives étaient organisées. Après deux années contrariées par la crise du coronavirus, cette édition signait son retour à la normale avec quelques nouveautés à la clé. En plus des traditionnels VTT, spéléobox, tir à l’arc, deathride et tyrolienne, le public pouvait cette année s’initier à la sarbacane sportive ou encore au spikeball, un sport d’équipe inspiré du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire ressemblant à un trampoline. Un stand d’initiation à la pêche, sans eau mais avec tapis, intéressait également un public de tout âge. "Nous avons reçu le soutien de la Ville de Charleroi qui a mis en place via son service d’accueil temps libre des animations pour les plus petits. La cellule cyclisme de la Ville est également présente ainsi que les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est", explique Christelle Dethy, responsable pédagogique pour le Bois du Cazier. "Nous avons aussi fait appel aux scouts de Leernes et au service citoyen qui nous donnent un coup de main non négligeable pour l’accueil entre autres", ajoute la responsable. L’animation accrobranche a permis une fois encore de valoriser les terrils. Des stands d’initiation à la pétanque et au tir à l’arc pour malvoyants étaient aussi proposés cette année. 4000 personnes étaient attendues tout au long du week-end. La répartition judicieuse des activités sur l’ensemble du site offrait un confort de visite aux différents participants qui ont vraiment passé un agréable moment de détente.