Charleroi: le doigt d’Alzon escorté pour la cinquième fois par sa confrérie loufoque

Quelques nouveautés

Une quinzaine de groupes composaient le cortège qui a d’abord transité par l’Eden avant de rejoindre la ville basse via le Quai Rimbaud et le Passage de la Bourse notamment. Parmi les habitués les Fabuleux Majorets, la dynamique troupe d’Alice au Pays des Terrils ou encore les Nonettes du Jet d’Ail. Quelques nouveaux ont rejoint les rangs: un groupe de Lara Croft, l’homme doigt, et un groupe de la Famille Mercredi. "Nous comptons un peu moins de participants que l’an dernier mais les équipes présentes sont motivées et certains répètent depuis des mois", commente Vincent Collin, co-fondateur de la Confrérie du Doigt d’Alzon. L’ambiance musicale était assurée par plusieurs groupes comme The Nessie Pipe Band et La Fanfare Bidon.

Fidèle à son esprit décalé, la confrérie a cette année imaginé une parodie du "Doudou" de Mons en proposant la montée du Doigt d’Or en fin de journée. L’objectif était de pousser le précieux doigt de 80 grammes durant toute la montée de la rue de la Digue, après une bénédiction à la chapelle Saint-Fiacre. Le point final était donné au café Chez ta Mère, sur la place de la Digue. Relevons que la Confrérie du Doigt d’Alzon a redémarré en 2022 l’horloge du Beffroi de Charleroi ainsi que celle de la libraire Molière, en collaboration avec Clocksy et l’équipe de Charleroi. Parmi les projets à venir, elle envisage de redémarrer l’aiguille de la rue du Pont Neuf.