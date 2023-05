Accident mortel à Marcinelle: les deux victimes, qui roulaient à bord de la Ferrari, avaient 26 ans (photos/vidéo)

Dans leur course, il semblerait que les deux jeunes aient alors tenté d’éviter un semi-remorque, avant de perdre le contrôle et de partir en tête-à-queue : la Ferrari a glissé vers le bord de la chaussée, percutant quatre véhicules en stationnement, avant de brutalement arrêter sa course contre un poteau et la façade d’un immeuble. “La voiture était clairement en train d’accélérer, et le témoin dit avoir entendu un grand fracas quelques secondes après s’être fait dépasser.”

Sous l’impact, la Ferrari s’est embrasée. Les deux personnes à bord sont décédées. A. et L. étaient tous les deux nés en 1997, ils sont originaires de la région de Charleroi.

Marcinelle: une Ferrari percute plusieurs voitures et prend feu

La Ferrari a pris feu et a embrasé la façade d’une maison

Le feu qui a pris dans le véhicule de collection s’est étendu aux voitures garées à proximité ainsi qu’à une habitation proche. “Nos équipes ont d’abord été appelées pour plusieurs véhicules en feu dans la rue, c’est en arrivant sur place qu’elles se sont rendu compte qu’une Ferrari s’était encastrée dans la façade du numéro 217, et que l’habitation commençait aussi à prendre feu”, précise le porte-parole de la police locale, David Quinaux. “Sur place, les secours ont évacué les habitants des numéros 217 et 219, par l’arrière, en utilisant une échelle.” Un couple et un enfant ont notamment été sortis de chez eux par les toits. Choqué, l’enfant a été pris en charge par les secours. “Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie à 2h15 du matin.”

Une dizaine d’équipes de la police locale de Charleroi et les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est accompagnés de deux ambulances et un SMUR ont bloqué la route de Philippeville le temps de l’intervention.

Le parquet de Charleroi a envoyé un expert, qui est descendu sur place. Il est chargé de faire une expertise sur les causes de l’accident, notamment déterminer la vitesse de la Ferrari au moment de l’impact, pour éclairer le ministère public sur les circonstances.

Quant aux dépouilles des deux jeunes hommes morts sur place, elles ont été prises en charge par les pompes funèbres Fontaine. Au petit matin, des dépanneuses étaient appelées pour enlever les véhicules qui étaient garés là, hors d’état de circuler suite à l’accident et à l’incendie qui a suivi.