Saint-Roch à Thuin: trois générations de Zouaves français dans la famille Van Damme

"Je devais la recevoir en 2020 mais en raison de la pandémie cela a été reporté deux années de suite. Puis, l’an dernier, je n’ai pas su marcher car cette fois c’est moi qui ai fait le Covid. Mais cette fois cela devrait être bon" entame ce marcheur septuagénaire, bon pied bon œil, qui n’a jamais connu d’autre compagnie que le 2e régiment des Zouaves français.

Dans la famille Van Damme, on est zouave de père en fils depuis trois générations. Le papa de Jacques, François fut le sixième commandant de cette compagnie fondée en 1890, avant que son fils ne lui succède à la tête du commandement du régiment. "Dans la famille, on a toujours été fidèle aux Zouaves Français. Papa en fut le commandant et maman était cantinière". Il a pris la succession parentale en occupant successivement les postes de secrétaire, trésorier et fourrier.

Aujourd’hui, Jacques a passé les galons de commandant à Christophe Coliche, mais il n’en demeure pas moins fidèle à la société des zouaves. C’est au sein de la troupe qu’il continue à honorer saint Roch, avec notamment son fils Michaël (48 ans de marche). "Mon autre fils, Laurent fut longtemps Zouave également. Aujourd’hui, il marche avec la Cinquième où des amis l’ont attiré. Mais nos liens restent encore très forts. Lui, il va recevoir sa médaille de.. 50 ans de marche", poursuit Jacques.

Faites le compte: les trois Van Damme père et fils comptabilisent à eux trois… 168 ans de marche ! Jacques pourrait aussi ajouter les années de marche des filles de ses belles-filles qu’il considère comme ses petites-filles et qui font aussi partie de la société.

"Il fut une époque, les rivalités entre sociétés étaient très fortes. Certains Thudiniens amis dans la vie, ne se fréquentaient plus durant la Saint-Roch s’ils faisaient partie d’une société rivale", se souvient celui qui dédie une pièce entière de sa maison à l’histoire du régiment de Zouave français. Il y garde fièrement le premier drapeau de la société et d’autres souvenirs, comme par exemple les nombreux déplacements de la société, en France, mais aussi à Bruxelles et aussi sur la Grand-Place de Bruxelles.

Lorsqu’on lui demande le ou les moments qu’il affectionne le plus durant ces trois jours de festivité, Jacques réfléchit longuement… "Ils le sont tous mais personnellement, le rassemblement au chant des Oiseaux puis le moment du départ et le long passage sur la Drève et l’entrée dans le centre de la Ville Haute sont des moments intenses en émotion", conclut le futur médaillé.